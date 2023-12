​Menino de 7 anos morre afogado próximo de hidrelétrica no Pará

O corpo de um menino de apenas 7 anos foi encontrado, na noite de segunda-feira (25), nas águas do rio Tocantins, no Pará. A mãe do garoto deu falta dele por volta das 17h, quando a criança saiu de sua residência, no bairro Liberdade, em Tucuruí, no sudeste do Estado.

Segundo relatos da mãe, a criança saiu de casa para brincar com coleguinhas do bairro. Um dos amigos informou que foram até o rio Tocantins, próximo à Hidrelétrica Tucuruí, e Enzo pulou na água.

O corpo do menino foi localizado por um morador que decidiu mergulhar no local indicado pelo amigo. Posteriormente, equipes da Polícia Científica removeram o corpo até o Instituto Médico Legal (IML) de Tucuruí para a realização de exames​, a fim de esclarecer a causa da morte.