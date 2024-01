Adolescente de Igarapé Miri morre afogado na Praia de Caripi, em Barcarena

Um adolescente de 17 anos morreu após se afogar na praia de Caripi, em Barcarena, na última segunda-feira (1º). Segundo as informações iniciais, Alek Ferreira Martins seria do município de Igarapé Miri e estava na praia para comemorar o réveillon com a família e amigos. A vítima chegou a ser encaminhada para a UPA, mas não resistiu.

VEJA MAIS

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que os Bombeiros retornam com o corpo do adolescente para a praia após o encontrarem. Dezenas de pessoas também estavam no local nas comemorações da virada do ano e acompanham a situação. Inicialmente foi informado que o adolescente teria ido até a praia em um ônibus de excursão e durante uma brincadeira com amigos teria desaparecido na água. Populares informaram que Alek ainda foi levado até a unidade de saúde de Vila dos Cabanos, mas ao chegar no local teria sido constatado o óbito.

A família não teria feito o boletim de ocorrência sobre o caso e, por meios próprios, levou o corpo de Alek de volta à Igarapé-Miri. O sepultamento será na tarde desta terça-feira (2) na cidade natal do jovem. Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará informa que a equipe de resgate da corporação localizou o jovem ainda com vida e o encaminhou para a UPA de Barcarena.