Homem pula em rio, na orla de Barcarena, e desaparece em possível afogamento

Um homem, identificado até o momento somente pelo prenome “Zé Augusto”, está desaparecido desde a tarde de terça-feira (14), após ter pulado no rio, em frente a orla do município de Barcarena, Região Metropolitana de Belém. Conforme as informações iniciais, um grupo de mergulhadores do Corpo de Bombeiros Militar já se desloca até o local para auxiliar nas buscas.

Segundo testemunhas, Zé Augusto teria pulado no rio por volta de 16hrs. Ele teria subido em um trapiche que faz parte da nova orla do município. Após entrar na água, não foi mais visto. Moradores da área acionaram a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros para ajudar na localização do homem, logo após o sumiço da vítima.

Na manhã desta quarta-feira (15), o grupamento marítimo dos bombeiros enviou mergulhadores como reforço para procurar a vítima, que ainda não havia sido localizada. Uma outra lancha também foi deslocada até o local para prestar apoio.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações para o Corpo de Bombeiros, Polícias Civil e Militar. Em nota, a PC comunicou que "segundo testemunhas, o homem teria se jogado no rio". O caso foi registrado na Delegacia de Barcarena.