Corpo de homem é encontrado boiando na Baía do Guajará, em Belém

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi localizado boiando na Baía do Guajará, nas proximidades do complexo turístico Ver-o-Rio, no bairro do Umarizal, em Belém. A suspeita é de que a vítima tenha morrido por afogamento.

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) resgatou o cadáver ao Grupamento Marítimo Fluvial (GMAF), na avenida Arthur Bernardes, em Belém, para remoção da Polícia Científica.

Em nota, a Polícia Civil informou que um inquérito policial foi instaurado na Delegacia Fluvial para apurar o caso.