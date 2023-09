Carro cai dentro de piscina de casa e jovem morre afogada

Uma jovem, de 22 anos, morreu afogada na piscina de uma casa no Guarujá, no litoral de São Paulo. De acordo com o UOL, o carro em que ela estava, caiu dentro do local e ficou submerso. A vítima não teve o nome divulgado.

A motorista perdeu o controle na subida, quando tentava estacionar o veículo na garagem, e o carro caiu direto na piscina. Além dela, estavam no veículo mais duas ocupantes, no banco da frente, a motorista e a carona, que conseguiram sair do carro pelas janelas, porém, a passageira que estava no banco de trás, não conseguiu escapar. As informações constam no boletim de ocorrência.

VEJA MAIS

Algumas pessoas ainda tentaram socorrer a jovem antes do resgate chegar, as quando ela foi retirada do carro já estava sem vida. O óbito foi constatado pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e Corpo de Bombeiros.

Manobras de reanimação foram realizadas no local, mas a jovem já estava em parada cardiorrespiratória, como informou a prefeitura do Guarujá ao UOL.

As três mulheres haviam ido para Guarujá passar o feriado de 7 de Setembro, em uma casa alugada, na praia de Pernambuco.