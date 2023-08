Corpo de estudante de 16 anos é encontrado no Rio Itacaiunas, em Marabá

O corpo de um estudante de 16 anos foi encontrado, no fim da tarde desta segunda-feira (31), no rio Itacaiunas, em Marabá, município no sudeste do Pará. A vítima desapareceu na tarde de domingo (30), enquanto tomava banho no rio. A Polícia Civil informou à reportagem que o adolescente foi vítima de afogamento. Com informações do Correio de Carajás.

Segundo o subtenente BM Batista, uma equipe com lancha começou a procurar pelo jovem às 8 horas. Ele foi encontrado às 17h40, distante cerca de 500 metros de onde desapareceu, na Folha 33, Nova Marabá. “Ele(corpo) estava em um local de difícil acesso, no Pedral do Pirucaba, e um rabeteiro precisou auxiliar para buscar, porque a lancha não alcançava”, relatou o bombeiro ao Correio.

O cadáver foi levado até a rampa da Z-30, na Marabá Pioneira, onde foi removido pela Polícia Científica. Um primo da vítima que estava no local disse ao Correio de Carajás que a vítima era moradora da Folha 33 e não tinha avisado em casa para onde ia quando saiu.

Algum tempo depois, duas crianças que estavam em companhia dele informaram aos familiares que ele tirou a roupa, ficando apenas de cueca, e entrou no rio, desaparecendo em seguida.

O subtenente Batista orienta os banhistas que tenham cuidado ao entrar nos rios e, caso não saibam nadar, que usem colete salva-vidas. O local onde a vítima desapareceu, diz, é considerado perigoso para o banho,devido à grande quantidade de pedras e buracos. Ele recomenda que sejam utilizados locais considerados seguros para a prática.

De acordo com a nota da PC enviada à redação integrada de O Liberal, testemunhas relataram à polícia que "o jovem estava empinando pipa com amigos, quando foi tomar banho no rio e desapareceu". A Delegacia de Polícia Civil de Marabá investiga o caso.