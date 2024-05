Homem fica ferido ao ser esfaqueado pela ex em Santarém

Um homem identificado como Cesár Augusto ficou ferido na manhã desta quinta-feira (2), após ser esfaqueado pela sua ex-companheira, em Santarém, no oeste paraense. O caso ocorreu na avenida Barão de São Nicolau, no bairro Uruará. A mulher apresentava ferimentos em um dos braços.

Inicialmente, ambos foram levados para receber atendimento médico no Pronto Socorro Municipal (PMS). Na delegacia, César não quis registrar o caso e então a mulher acabou sendo liberada, como divulgou o portal O Impacto.

De acordo com informações fornecidas pelo sargento Silva do 2º Batalhão de Missões Especiais (2º BME), o casal estava separado há cerca de um mês. No entanto, a motivação por trás do ataque teria sido emocional, uma vez que a ex-companheira supostamente não aceita o término do relacionamento.