Adolescente é encontrado morto no meio da rua após ser esfaqueado em Marabá

Um adolescente de 17 anos foi encontrado morto nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (20), no bairro da Liberdade, no município de Marabá, no sudeste do Pará. Conforme as informações iniciais, o crime ocorreu na Avenida Antônio Vilhena e os populares encontraram o homem jogado na via.

A vítima estava descalça, usava uma bermuda e teria utilizado a camisa para tentar conter o sangue. No entanto, acabou morrendo no local antes da chegada do socorro. Segundo os relatos colhidos no local, depois de ter sido esfaqueado, o menor de idade conseguiu caminhar por alguns metros e ficou caído na esquina com a rua João Del Rey.

Os moradores da área acionaram a Polícia Militar, que realizou o isolamento do local até a chegada da Polícia Civil. Ainda não há detalhes sobre as circunstâncias do crime ou o que poderia ter motivado o assassinato do adolescente. Os agentes também realizam levantamentos para identificar quem foi o autor do golpe que tirou a vida do menor.

Em nota, a Polícia Civil informou à reportagem que equipes da Delegacia de Homicídio de Marabá estão trabalhando para identificar e localizar os envolvidos no crime.