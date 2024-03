Foragido por homicídio morre em ação policial no sudeste paraense

Bruno Rodrigues Saraiva morreu nesta terça-feira (19) durante uma ação da Polícia Militar, na rua A3, bairro União, em Parauapebas, no sudeste do Pará. Segundo informações repassadas pela polícia, contra o suspeito havia um mandado de prisão em aberto que deveria ser cumprido. Bruno era investigado por homicídio. Não há detalhes sobre o crime.

Conforme o relatório policial, os agentes foram até a casa em que Bruno morava de aluguel, para cumprir o mandado de prisão, mas, ao chegarem no endereço indicado, encontraram o suspeito no portão segurando um revólver. Em reação, os militares efetuaram um disparo que resultou na morte de Bruno.

Uma equipe da Polícia Civil também esteve no local para cumprir o mesmo mandado, porém, como a PM havia chegado uma hora antes, os investigadores já encontraram o suspeito morto, como divulgou o site Correio de Carajás. A Polícia Científica do Pará analisou o local do crime e removeu o corpo de Bruno para a sede do Instituto Médico Legal (IML).

De acordo com informações da PC, Bruno também era procurado pelas autoridades policiais de Piçarra, onde era suspeito de ter furtado uma loja na cidade. As embalagens das mercadorias encontradas na casa do suspeito nesta terça-feira indicam que elas provenientes do estabelecimento.