Homem é preso dirigindo carro roubado na avenida Independência, em Ananindeua

Um homem, que não teve a identidade confirmada, foi preso, na tarde desta terça-feira (19), no momento em que estava dirigindo um carro roubado, na avenida Independência, no bairro do Coqueiro, em Ananindeua. A prisão foi feita por volta das 14h30 durante uma abordagem do 29º Batalhão da Polícia Militar (29º BPM) na área.

Ainda segundo as primeiras informações do 29º BPM, o suspeito foi encaminhado para a Seccional da Cidade Nova, onde permanece preso. A PM não soube informar a identidade do suspeito. Inicialmente, o caso começou a circular nas redes sociais como uma possível crise com refém, uma vez que imagens da abordagem começaram a ser compartilhadas em grupos de WhatsApp.

No entanto, essa versão foi desmentida por militares do 29º BPM. Ainda nos registros que circularam pelas redes sociais, é possível observar diversas viaturas da PM, no momento da abordagem do suspeito. Em nota, a Polícia Civil confirmou o caso e informou que "um homem foi preso em flagrante e autuado por receptação na Seccional da Cidade Nova"

Ainda segundo a nota, a PC esclareceu que o suspeito está à disposição da Justiça. "O carro foi apreendido e a proprietária foi acionada para recuperar o veículo", completa a PC.