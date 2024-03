VÍDEO: Homem é suspeito de incendiar casa para matar mulher, em São Félix do Xingu

Um suspeito de tentativa de feminicídio foi preso na noite de segunda-feira (18) após supostamente incendiar a residência onde uma mulher vivia para matá-la . O caso ocorreu no distrito da Taboca, município de São Félix do Xingu, no sul do Pará. O homem foi capturado pela Polícia Civil após a casa ser completamente destruída pelas chamas. Ninguém ficou ferido.

Segundo as informações policiais, a vítima contou que o homem já havia lhe ameaçado e dito que ia invadir o imóvel de madeira. Ela contou que a ameaça ocorreu, inclusive, quando ela estava dentro de um ônibus. A mulher perdeu tudo e teve que sair correndo do imóvel para não se machucar.

A Polícia Civil iniciou as buscas pelo suspeito e o prendeu quando ele estava dentro de um coletivo fugindo em direção ao centro da cidade. Durante a ação de abordagem, os agentes revistaram o homem e encontraram uma porção de maconha com ele. O suspeito foi encaminhado para a Delegacia da Taboca onde foram realizados os procedimentos cabíveis e o homem está à disposição da Justiça. As motivações para o crime serão apuradas pela Polícia Civil.