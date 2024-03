‘Belém’ é encontrado morto perto de chácara em São Félix do Xingu

Manoel Alves da Silva, conhecido pelo apelido de “Belém”, foi encontrado morto neste domingo (10), próximo a uma chácara que fica no distrito da Taboca, em São Félix do Xingu, no sul do Pará. O corpo foi encontrado com sinais de queimaduras que, segundo a Polícia Civil, podem ter sido provocadas devido à exposição ao sol. A polícia não detalhou se o corpo apresentava marcas de violência.

No final da tarde de domingo, o proprietário da chácara procurou a Polícia Civil para informar que havia um corpo de um homem na área interna da propriedade. Uma funcionária dele informou que Manoel entrou a pé pelos fundos do sítio, mas, preferiu não ir ver de quem se tratava porque estava sozinha e não conhecia o homem. A mulher então comunicou ao patrão so​bre o que havia acontecido.

Segundo o site Fato Regional, a Polícia Civil foi até o sítio e procedeu a todos os trâmites para remoção do corpo e solicitou perícias para determinar a verdadeira causa da morte. Ele já estava entrando nos primeiros estágios de decomposição e devido à exposição ao sol, possivelmente houve algumas queimaduras que levaram ao descolamento da pele.

Uma primeira hipótese seria uma morte natural, por infarto ou outra causa, mas somente a perícia poderá determinar o que realmente aconteceu.