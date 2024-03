Incêndio em Marabá: Fogo consome estabelecimentos comerciais na noite desta segunda-feira (11)

Na noite de segunda-feira (11), um incêndio foi registrado em uma área comercial da Rodovia BR-230, na Transamazônica, em Marabá, no sudeste do Estado. Nas imagens, é possível observar várias áreas comerciais no núcleo Cidade Nova em chamas. Até o momento, não há informações sobre possíveis vítimas.

De acordo com as primeiras informações, o fogo começou após o horário comercial, quando os estabelecimentos estariam fechados. Relatos indicam que as chamas foram controladas, mas ainda não há detalhes sobre os danos ou a extensão do incidente.

*Matéria em atualização