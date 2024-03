Amigos pedem ajuda para família vítima de incêndio na Pedreira

Amigos do casal Luiz Rodrigues e Denise Soares, moradores do imóvel que pegou fogo na Pedreira, em Belém, iniciaram uma campanha para ajudar a família na recuperação dos prejuízos sofridos. No início da tarde desta quarta-feira (6), a cozinha da casa da família foi destruída pelo fogo. À noite, os amigos iniciaram a campanha ‘Ajudem Denise e Luizinho’.

Os amigos criaram uma arte com a foto da família e estão fazendo o post circular em grupos de WhatsApp, com pedido de ajuda, para o PIX 91 98223.2203, que é da própria Denise da Conceição Soares Rodrigues.

Campanha solidária

"Somos amigos de Denise e do Luizinho e queremos mobilizar uma corrente do bem em prol deles que estão enfrentando esse momento tão delicado. Na tarde da quarta-feira houve um incêndio que se iniciou na cozinha da residência, provocando a destruição total do cômodo e de tudo que havia dentro. Luiz e Denise são pessoas do bem, sempre envolvidos em causas sociais e no bem coletivo. Agora é a nossa vez de ajudá-los. Podemos contar com você?", diz o post que tem a chave de PIX 91 98223.2203, de Denise da Conceição Soares Rodrigues.

A casa fica em uma vila, na avenida Marquês de Herval, entre as travessas Mauriti e Estrela. O casal tem uma menina de 3 anos. Não havia ninguém em casa, além do cachorro de estimação, salvo por vizinhos, mas os danos materiais foram completos na cozinha. A família perdeu todos os objetos, a mobília e parte da estrutura de concreto também ficou avariada.

O Corpo de Bombeiros foi acionado pelos vizinhos. Luiz e Denise estavam no trabalho e foram avisados também pela vizinha sobre o incêndio e correram para o local.

Os bombeiros consideraram o incêndio de médias proporções, além da cozinha, nenhum outro cômodo foi atingido. A perícia vai determinar as causas do sinistro.