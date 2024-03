Incêndio no bairro da Pedreira: cômodo de casa pega fogo em vila em frente ao restaurante Grill Mix

Um incêndio foi registrado em uma residência, localizada em uma vila de casas no bairro da Pedreira, em Belém. O caso foi registrado no início da tarde desta quarta-feira (6). Conforme as informações iniciais, os bombeiros chegaram rapidamente ao local e controlaram as chamas. Não houve vítimas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas tiveram início na cozinha do imóvel. No entanto, ainda não há detalhes sobre o que pode ter iniciado as chamas. No momento em que a chama iniciou, os proprietários não estavam na casa, somente um cachorro de estimação. O animal foi resgatado por vizinhos, que arrombaram a porta da casa para salvar o pet.

Luiz Rodrigues, proprietário do imóvel, relatou que foi informado sobre o sinistro pelo irmão, após vizinhos ligarem comunicando sobre o fogo. “Ligaram dizendo que achavam que o fogo era aqui, porque tava saindo muita fumaça de dentro da casa. Eu vim correndo, pois a minha maior preocupação era o meu cachorro, que fica sozinho em casa quando estou no trabalho”, relatou.

Os vizinhos agiram muito rapidamente ao perceber a fumaça. Eles entraram na casa achando que havia um bebê no imóvel. Breno Fabricio Alves, que salvou o cachorro, informou o que viu ao perceber o incêndio.

“Eu percebi primeiro o fogo de longe, mas quando eu cheguei mais perto pensei que fosse algum jardineiro queimando folhas. Aí depois que eu vi a agonia dos vizinhos aqui, desesperados, foi que eu entrei e o pessoal tava arrombando o portão. Falaram que tinha um cachorro lá, que talvez poderia ter uma criança. O cachorro tava querendo sair pela grade. E peguei, tirei o cachorro com maior dificuldade, que ele não queria vir já que não sou dono. Então eu puxei ele pela pata, fiquei com medo de ser mordido, mas ele saiu”, conta.