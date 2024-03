Dois estabelecimentos comerciais são destruídos por incêndio em Tucuruí

Dois estabelecimentos comerciais foram destruídos por um incêndio na manhã desta segunda-feira (26), em Tucuruí, no sudeste do Pará. Ninguém ficou ferido. Equipes do Corpo de Bombeiros conseguiram controlar o sinistro, cujas causas ainda são desconhecidas. Não há informações sobre os prejuízos financeiros deixados aos proprietários dos imóveis.

De acordo com o site Correio de Carajás, era por volta das 6h30, quando moradores da rua Santo Antônio, bairro Beira Rio, notaram uma fumaça vindo do local e comunicaram o fato ao Corpo de Bombeiros. Devido ao horário, ainda não h​avia ninguém no interior dos comércios.

As equipes se deslocaram ao endereço informado, mas quando chegaram ao local, tudo já estava destruído, tanto a estrutura quanto mercadorias e equipamentos dos estabelecimentos. Uma motocicleta também foi totalmente consumida pelo fogo.

O prédio abrigava uma loja de confecções e uma oficina de equipamentos de refrigeração, contendo geladeiras, botijões de gás e outros dispositivos. A Polícia Civil investiga o caso. A perícia do Corpo de Bombeiros deverá esclarecer as causas e circunstâncias do incêndio.