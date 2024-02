Incêndio consome depósito da Americanas na BR-316

Um incêndio de grandes proporções atingiu parte das instalações de uma unidade das Lojas Americanas na BR-316, no centro de Ananindeua, na noite desta quarta-feira (21). Ninguém ficou ferido. Segundo testemunhas e o vigia do local, as chamas teriam começado por volta das 21h, quando o estabelecimento já estava fechado, em uma espécie de depósito onde são guardados papelões que embalam os produtos, por exemplo.

Mas, já próximo das 23h, os bombeiros conseguiram debelar o fogo e iniciaram o trabalho de rescaldo. Seis caminhões-tanque atuaram no caso. As causas do incêndio serão investigadas e somente a perícia da Polícia Científica poderá esclarecer o que de fato aconteceu.

O incêndio foi controlado por volta das 23h (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Por conta da movimentação de caminhões-tanque do Corpo de Bombeiros chamados para atender a ocorrência, o trânsito à altura do KM 8 da BR-316 foi limitado a apenas uma faixa, deixando o fluxo de veículos lento. Agentes do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran) e home​ns da Polícia Militar auxiliaram nos trabalhos e garantiram a orientação dos condutores que passavam pelo perímetro.

Os bombeiros precisaram acessar os fundos da loja pela área de circulação do Pleno Residencial, que fica ao lado do terreno ocupado pela Americanas. Para dar mais agilidade ao trabalho de contenção das chamas e à passagem dos equipamentos de combate ao fogo, os moradores foram impedidos de entrar no condomínio e acompanharam a movimentação na frente do residencial. Mas assim que o incêndio foi controlado, eles foram liberados para acessar seus respectivos blocos.