Embarcação pega fogo em porto na Avenida Bernardo Sayão, em Belém

Uma embarcação pegou fogo na manhã desta segunda-feira (12), em um porto na Avenida Bernardo Sayão, entre a travessa Quintino Bocaiúva e a Passagem Baltazar, no bairro do Jurunas, em Belém. Conforme as informações iniciais repassadas pelo CIOP, o Corpo de Bombeiros estava no local realizando o combate às chamas. Ainda não há informações sobre o que teria iniciado as chamas ou se houve vítimas.

VEJA MAIS