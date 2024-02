Vendedor de pamonha tem carro destruído pelo fogo em Ananindeua; 'vaquinha' online pode ajudá-lo

Um carro de passeio pegou nesta sexta-feira (9) na avenida Dom Vicente Zico, também conhecida como Arterial 18, na Cidade Nova, em Ananindeua. Segundo o dono do veículo, Ricardo Antônio Ferreira da Silva, que é vendedor de produtos como pamonha, iogurte e leite, o fogo teria começado após um superaquecimento no motor. Policiais militares e o Corpo de Bombeiros ajudaram a controlar as chamas. Uma “vaquinha” virtual está sendo feita para ajudar o homem a reparar os prejuízos que teve.

O veículo era o ganha-pão do pequeno empreendedor, morador do Icuí. A reportagem de O Liberal conversou com Ricardo. Ele contou que tinha acabado de fazer suas vendas e estava a caminho de casa, junto com a esposa e a filha dele. Ricardo percebeu que havia algo de errado e desceu para verificar o que estava acontecendo com o carro.

“Senti um forte cheiro de gasolina, logo depois, tipo uma explosão. Saltei para ver o que era. Tentei levantar o capô, mas estava muito quente. Não tinha o que fazer, foi tudo muito rápido. Minha esposa e minha filha saíram. Salvei parte do meu material de trabalho e agora não sei o que vou fazer nos próximos dias. O carro era a minha principal ferramenta de trabalho. Eu saía vendendo nas feiras, faturando em média duzentos e trezentos reais por dia. Desse dinheiro eu pagava também os meus fornecedores todos os dias”, lamentou Ricardo.

Logo após o ocorrido, a irmã​ de Ricardo usou as redes sociais para lamentar o caso e pedir ajuda. “O Ricardo é meu irmão e ele perdeu sua ferramenta de trabalho que pegou fogo”, escreveu Leila Silva. “Nesse carro, ele levava os produtos que ele vende: iogurte, queijo, pamonha, canjica. Esse era o seu ganha-pão. Sem o carro, ele não tem como sair para vender, pois ele não tem ponto fixo, ele vende pelos bairros oferecendo seus produtos. Ele mora de aluguel, tem que pagar seus fornecedores e sem o carro ele não tem como trabalhar. Teve perda total”, contou.

Uma “vaquinha” virtual está sendo feita para ajudar o trabalhador. Qualquer quantia em dinheiro pode ser enviada para a chave pix: 4460049@vakinha.com.br. A campanha na íntegra pode ser acessada por meio do link: https://www.vakinha.com.br/4460049. Também é possível enviar valores diretamente para Ricardo, por meio da chave pix (celular): 91 9 8861-9543 (Caixa Tem).