Incêndio destrói loja de autopeças no bairro da Pedreira

Uma loja de autopeças foi destruída por um incêndio na noite desta quarta-feira (7), na avenida Pedro Miranda, no bairro da Pedreira, em Belém. Moradores observaram que o sinistro teve início por volta das 19h, quando o empreendimento já estava fechado. Somente a perícia da Polícia Científica do Pará (PCP) vai poder esclarecer o que provocou as chamas.

Vídeos compartilhad​os nas redes sociais mostram o momento em que o fogo já tomava conta do local. Funcionários de lojas vizinhas e moradores da área arrombaram a loja para apagar as chamas.

(Foto: Ana Laura Carvalho / Especial para O Liberal)

Dois funcionários de outro empreendimento passaram mal devido à grande quantidade de fumaça que inalaram. Eles foram atendidos pela equipe de ​Resgate do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), que foram acionados pela vizinhança.

Segundo o coronel Alberto, responsável pelos 25 militares que atuaram na ocorrência, o combate ao incêndio durou aproximadamente 20 minutos. Cinco caminhões foram empregados na ação.

“Quando chegamos, as labaredas estavam bem altas. A primeira guarnição que chegou conseguiu combater totalmente os focos que encontraram. Logo após, nós trouxemos cinco viaturas para cá. Já está controlado. Vamos ficar mais um pouco até sentir totalmente a segurança”, declarou o coronel, ao acrescentar que somente um estabelecimento foi atingido.