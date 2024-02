Carro invade fachada de hospital na tarde desta quarta-feira (7), em Belém

Uma caminhonete atingiu a fachada de um hospital localizado na Travessa Humaitá, no bairro do Marco, em Belém, na tarde desta quarta-feira (7). O acidente aconteceu por volta das 13h, e até o momento (por volta das 18h30) o veículo permanece no local.

De acordo com informação de pessoas que estavam no local, a motorista do veículo teria perdido o controle ao tentar realizar uma manobra. Além dela, outra mulher também estava no carro. Até o momento não há informação sobre feridos.