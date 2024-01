Colisão entre carro e moto deixa duas pessoas feridas no bairro Castanheira

Uma colisão entre um carro e uma motocicleta deixou duas pessoas feridas, na tarde desta sexta-feira (26), na rodovia federal BR-316, no bairro do Castanheira, em Belém. Segundo a polícia, o condutor do carro teria ocasionado o acidente e fugido do local.

As duas vítimas, que não tiveram a identidade revelada, estavam na moto. O condutor estaria trabalhando em um aplicativo de corrida e levando uma pessoa na garupa quando o sinistro de trânsito ocorreu.

Com o impacto, elas tiveram fraturas expostas, conforme o relato dos militares. As vítimas foram encaminhadas ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua. O estado de saúde delas não foi informado. O 27º Batalhão de Polícia Militar (27º BPM) atendeu a ocorrência.

A redação integrada de O Liberal procurou a Polícia Civil para saber mais detalhes do caso e aguarda retorno.