Casal morre atropelado por caminhão após moto colidir com bezerro em rodovia

Duas pessoas morreram em um acidente na MT-010, em Cuiabá, nesta quarta-feira (17) após a motocicleta que estavam colidir com um bezerro que atravessava a pista. Com a batida, o casal foi arremessado para a via contrária e atropeladas por um caminhão, que não conseguiu frear a tempo. O animal atropelado também morreu no local.

As vítimas foram identificadas como Maria Aparecida de Almeida, de 45 anos e Valcilio Valcemir de Santana, de 44 anos. De acordo a Polícia Civil, o condutor da moto não viu que o bezerro em questão atravessava a rodovia e acabou atropelou o animal. As informações são do g1.

O motorista do caminhão foi submetido ao teste do bafômetro, que deu resultado negativo para a presença de álcool (0,00 mg/l). Ele não sofreu ferimentos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve no local do acidente e constatou o óbito das vítimas. As causas do acidente devem ser investigadas pela Polícia Civil.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da jornalista de OLiberal.com Mirelly Pires)