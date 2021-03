Avião que transportava vacinas atropela jumento durante pouso

Um avião de pequeno porte que levava uma carga de vacinas contra a Covid-19 para a cidade de Ibotirama, na região oeste da Bahia, bateu em um jumento que atravessava a pista de pouso do aeródromo na manhã desta quarta-feira (3).

Com o impacto da colisão o jumento ficou bastante machucado, mas acabou fugindo do local assustado (Reprodução)

A aeronave estava a serviço do governo da Bahia e fazia um voo para distribuir as vacinas pela região. Apesar do susto, os ocupantes do avião não se feriram e também não houve danos ao material que estava sendo transportado. Já o animal ficou ferido, mas acabou fugindo do local.