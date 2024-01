Suspeito de atropelar homem que corria na Doca se apresenta à polícia e diz que teve ‘apagão’

​O motorista de aplicativo Leonardo Wesley Beltrão Guimarães, 28 anos, suspeito de atropelar um homem que corria na avenida Visconde de Souza Franco, em Belém, se apresentou na manhã desta sexta-feira (26) à Polícia Civil. O rapaz foi ouvido na Seccional do Comércio, responsável pela investigação do caso. Na quinta-feira (25), a polícia apreendeu o veículo, localizado na casa do suspeito, no bairro do Barreiro, também na capital paraense.

Segundo a Polícia Civil, em seu depoimento, o motorista alegou ter sofrido um apagão no momento da batida, que teria sido ocasionado por cansaço e uso de remédios. Todas as informações serão apuradas pela polícia.

De acordo com o delegado Arthur Nobre, diretor da Seccional do Comércio, as investigações continuam em and​amento. “Agora a Polícia Civil vai encaminhar o veículo para perícia e está esperan​do relatório das câmeras do Ciop, para concluir as investigações e remeter à Justiça. Nesse momento, a polícia está checando todos os indícios e elementos informativos”, explicou.

Para o delegado-geral de Polícia Civil, Walter Resende, a atuação das equipes deu rápida resposta à população. “No prazo de um dia, após o registro de ocorrência por parte da vítima, a PC já encontrou o veículo e identificou o suspeito que se apresentou na data de hoje. Isso demonstra o empenho e rápida resposta da polícia para a sociedade", avaliou o delegado-geral.