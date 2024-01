​Homem atropelado enquanto corria na Doca recebe alta hospitalar

O homem atropelado enquanto corria na avenida Visconde de Souza Franco, em Belém, recebeu alta hospitalar e se recupera em casa, como informaram amigos dele à reportagem de O Liberal. A vítima, identificada apenas como Fábio, sofreu escoriações leves nos braços, costas e ombro. O atropelamento foi registrado na madrugada da última terça-feira (23), por volta das 5h40. Fábio foi socorrido e levado para o Pronto Socorro Municipal da 14 de Março, de onde recebeu alta no mesmo dia.

Agora, a Polícia Civil trabalha para identificar o motorista que atropelou Fábio. “A Polícia Civil do Pará informa que equipes da Seccion​al do Comércio analisam imagens de câmeras de segurança e trabalham para identificar e localizar o condutor do veículo envolvido no acidente”, comunicou a PC, por meio de nota.​

Câmeras de segurança gravaram o momento em que a vítima foi atingida violentamente por um carro de passeio, modelo Gol, e arremessada ao meio-fio, às margens do canal existente na Doca.

Nos registros, a vítima aparece correndo, o veículo surge mudando de faixa e atropela o homem, que estava sobre a parte destinada a ciclistas. Após o atropelamento, o motorista volta para uma das faixas e segue viagem como se nada tivesse acontecido. Inicialmente, a vítima foi socorrida por outros corredores, que posteriormente acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192).

Informações que auxiliem as investigações podem ser repassadas pelo 181 ou pelo WhatsApp (91) 98115-9181, pede a PC.