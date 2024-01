Ciclista morre atropelado por carro na avenida João Paulo II, no bairro Curió-Utinga

Jair Tavares da Silva, de idade não revelada, morreu após ser atropelado por um carro, na manhã deste sábado (13), na avenida João Paulo II, próximo a entrada da alameda Moça Bonita, no bairro do Curió-Utinga, na Grande Belém. Segundo testemunhas, o condutor de um Fiat Palio teria dormido ao volante e invadido a calçada quando atingiu a vítima no momento em que ela andava de bicicleta em direção ao trabalho. Marlon Yuri Da Silva, motorista do automóvel, foi levado pela Polícia Militar à Seccional de Ananindeua, onde deve prestar depoimento sobre o caso.

O agente Paulo Neves, da Secretaria de Transporte e Trânsito (Semutran), disse à reportagem que o sinistro de trânsito ocorreu por volta das 7h e que o ciclista morreu na hora. Militares do 30º Batalhão isolaram a cena do crime até a chegada da Polícia Científica. O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal.

A bicicleta em que Jair estava ficou destruída com o impacto. Um vídeo foi compartilhado nas redes sociais logo após o acidente. “O carro subiu a calçada, na ‘Curva da Morte’, aqui na João Paulo, e atropelou um ‘bikeiro’. O carro subiu a calçada, bateu na mureta, e o pneu estourou. O ciclista foi jogado para o outro lado (fora da pista)”, diz o cinegrafista amador.

As imagens ainda mostram um grupo de ciclistas fazendo massagem cardíaca para tentar reanimar a vítima. “Bora, reage”, grita um homem na expectativa do homem atropelado ser reanimado.

A Polícia Civil foi procurada pela redação integrada de O Liberal para dar mais detalhes sobre os procedimentos adotados com o motorista. Em nota, a instituição informou que "o condutor do veículo está sendo apresentado na Seccional Urbana de Ananindeua e passará por exames". Testemunhas serão ouvidas e perícias foram solicitadas.