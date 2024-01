Homem é atropelado enquanto corria na Doca, em Belém; motorista que causou acidente fugiu

Um homem foi atropelado enquanto corria na avenida Visconde de Souza Franco, a Doca, no bairro do Reduto, em Belém, na madrugada desta terça-feira (23), por volta das 5h40. O caso foi registrado entre as ruas Domingos Marreiros e Antônio Barreto. Câmeras de segurança gravaram o momento em que a vítima foi atingida violentamente por um carro de passeio, modelo Gol, e arremessada ao meio-fio, às margens do canal.

Por meio das imagens, é possível ver que a a​venida estava pouco movimentada. A vítima aparece correndo. O veículo surge mudando de faixa e atropela o homem, que estava sobre a parte destinada a ciclistas. Após o atropelamento, o motorista volta para uma das faixas e segue viagem como se nada tivesse acontecido.

Pessoas que estavam nas proximidades e perceberam o acidente correm para ajudar. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) foi acionado e socorreu o homem para o Pronto Socorro Municipal da 14 de Março. O estado de saúde dele é desconhecido. E ainda não há informações sobre o motorista causador do acidente.

A Redação Integrada de O Liberal acionou as autoridades policiais para checar mais informações sobre o ocorrido e aguarda retorno.