Ciclista morre após ser atropelado por picape no Telégrafo

Um ciclista, de nome não revelado, morreu, na tarde desta terça-feira (26), após ser atropelado por uma picape, na avenida Pedro Álvares Cabral, na esquina com a passagem São João, bairro do Telégrafo, em Belém. O condutor do veículo responsável pelo acidente, identificado como Cleiton Daniel Ribeiro da Silva, de 32 anos, vinha pela São Pedro quando atingiu a vítima que, segundo testemunhas, estava fora da ciclofaixa.

O sargento Vasconcelos, do Comando-Geral da Polícia Militar, explicou que Cleiton quase chegou a atingir um pedestre antes de bater no ciclista. O motorista, de acordo com ele, desviou, perdeu o controle do veículo e atropelou a vítima. "O senhor vinha atravessando a Pedro Álvares Cabral e o carro conduzido pelo seu Cleiton, que vinha de uma confraternização e está com sinais de embriaguez, tentou desviar dele. Testemunhas viram que o carro ainda rodou na pista e acertou a vítima”, contou.

Com o impacto, a vítima ficou prensada entre a picape e uma residência, que teve o portão e parte da fachada danificados no choque. O automóvel, que vinha em alta velocidade conforme o relato dos residentes, ainda derrubou um poste na colisão. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi ao local e constatou a morte do ciclista. “A picape desceu a ponte (do Barreiro) a uns 140 ou 150 km/h. Um rapaz estava atravessando e ele (Cleiton) quase acertou o pedestre, entrou de lado no poste e prensou o ciclista. Ele (Cleiton) tentou fugiu, mas a população o segurou”, disse um morador.

A Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e uma equipe da Equatorial Pará estiveram no local do acidente. A Polícia Científica foi acionada para realizar a remoção do corpo.Às autoridades, Cleiton disse que o ciclista passou na frente dele. Por outro lado, os moradores afirmam que o motorista da picape estava em alta velocidade.

Em nota, a Equatorial informou que equipes da distribuidora já estão no local e que mais 7 mil clientes tiveram o fornecimento de energia comprometido pela queda do poste. "No momento, manobras são realizadas para normalizar o fornecimento de energia aos cerca de 7.122 clientes que tiverem o serviço comprometido. A substituição do poste só será realizada após a perícia liberar o corpo da pessoa que, lamentavelmente, faleceu por conta deste acidente".

O condutor da picape foi encaminhado à Seccional da Sacramenta. A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.