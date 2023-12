Motociclista morre atropelado por caçamba na Arthur Bernardes, nesta quinta-feira (7)

Um motociclista, identificado como Marcos Henderson Rodrigues da Silva, de 26 anos, morreu em um acidente de trânsito, nesta quinta-feira (7), na Avenida Arthur Bernardes, no bairro do Tapanã, em Belém. Conforme informações preliminares, a vítima teria sido atropelada por uma caçamba e foi a óbito instantaneamente.

Populares relataram que tudo teria ocorrido próximo a rotatória do Tapanã, por volta de 11h30. As testemunhas disseram que a vítima fatal teria tentado ultrapassar duas caçambas. Quando passou pelo primeiro veículo de grande porte, acabou caindo para baixo do segundo.

De acordo com Andrey Richard Ribeiro Saldanha, representante da empresa onde a moto envolvida no acidente foi locada, populares informaram que a vítima teria tentado passar entre as duas caçambas quando, possivelmente, bateu em um dos veículos, caiu e foi atropelado.

“Disseram que talvez ele tenha se desequilibrado ao bater em uma das carretas e foi para baixo de uma delas. A gente, como representante da empresa, está aqui para ajudar no que for necessário. O condutor da moto trava de capacete, a moto ‘em dia’ (com documentos), ele também bate com a descrição do locatário, tinha carteira de habilitação, tudo certo”, informou Andrey .

O representante da empresa também informou que Marcos Henderson possivelmente estaria em horário de trabalho. “Acho que ele tava ‘rodando’ (prestando serviço) com a moto. Não sei informar a rota para onde ele ia. Ele também estava sozinho, não tinha nenhum passageiro no momento do acidente”, afirma Andrey.

A família de Marcos Henderson esteve no local para realizar a identificação do corpo e passar mais informações para a Polícia Militar e Civil. Inconsoláveis, eles contaram que moram no Distrito Ibdustrial, em Ananindeua, e que Marcos era filho único.

