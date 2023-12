Mulher morre em acidente de trânsito no bairro do Reduto, em Belém

Uma mulher, identificada como Leidiane Ferreira Tinoco, morreu ao cair da carona de uma motocicleta, na tarde desta quarta-feira (6). O acidente de trânsito ocorreu no cruzamento da avenida Visconde de Souza Franco com a Senador Lemos, no bairro do Reduto, em Belém. A vítima foi lançada ao chão após uma colisão entre a moto e um ônibus, próximo a um posto de gasolina. A Polícia Científica esteve no local para realizar perícia e área chegou a ser isolada, para a remoção do corpo pelo Instituto Médico Legal (IML). O 2º Batalhão da Polícia Militar (2º BPM) atendeu a ocorrência.

De acordo com uma técnica de enfermagem, que não quis se identificar, e presenciou o ocorrido como testemunha ocular, o acidente ocorreu quando o motociclista estava saindo de um posto de gasolina, localizado na esquina da Senador Lemos com a Visconde de Souza Franco. O motociclista teria tentando dobrar com o ônibus quando colidiu com o transporte público.

“O sinal estava aberto para o ônibus e ele [motociclista] quis vir junto, dobrou do lado do ônibus. Caíram os dois [passageira e motorista] juntos”, informou a técnica, que ainda tentou descer de um ônibus para tentar socorrer a mulher. A vítima veio a óbito no local.

A técnica de enfermagem afirmou que tanto a Leidiane quanto o motorista de aplicativo estavam de capacete. “Ela caiu e abriu a barriga dela com a queda”, acrescentou.

Já o motociclista, identificado como Elton Moraes, teve apenas uma luxação na região do joelho e encaminhado para o Hospital e Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti, no bairro do Umarizal, para receber os primeiros atendimentos. A informação foi confirmado por um policial do 2º BPM à equipe de reportagem. “Ele já está se encaminhado para a Seccional do Comércio”, complementou o PM.

O trecho em que houve a colisão é conhecido pelo intenso fluxo de veículos e pedestres. Precisou ser isolado e interditado para a coleta de evidências e procedimentos necessários. Após o corpo da vítima ser reconhecido, por volta das 17h, e o fluxo de carros e motocicletas na via foi liberado.

Em nota, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) informou que foi acionada por volta das 15h15 para dar apoio no trânsito em virtude do sinistro, mas que após a conclusão da perícia e remoção do corpo da vítima, a pista central da avenida Visconde de Souza Franco com a Senador Lemos foi liberada.

“De acordo com informações colhidas no local, um motociclista de aplicativo foi atingido por um ônibus”, acrescentou no comunicado.

A Semob informou que os veículos foram removidos, pela PM, para a seccional do Comércio.

A Redação Integrada do Grupo Liberal solicitou nota para a Polícia Civil do Pará e a Polícia Militar para saber mais informações sobre o caso, e segue aguardando uma resposta.