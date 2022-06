Carro capota em frente ao Porto Futuro, no bairro do Reduto, em Belém 

Um acidente de trânsito, com capotamento aconteceu agora à noite na avenida Visconde de Souza Franco (Doca) na esquina com a avenida Marechal Hermes, no bairro do Reduto, em Belém. Até então não informações sobre as circunstâncias da colisão, envolvendo dois carros de passeio.

Imagens de um vídeo circulam nas redes sociais e grupos de WhatsApp mostrando um carro branco virado com os pneus para cima e próximo dele, um outro veículo de passeio, vermelho, com sinais de abalroamento. Veja o vídeo:

A reportagem do Grupo O Liberal aguarda retorno da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (SeMOB).