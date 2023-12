Motociclista morre ao colidir com árvore no bairro do Guamá, nesta quinta-feira (30)

Um homem morreu em um acidente de trânsito na tarde desta quinta-feira (30), no bairro do Guamá. O acidente ocorreu na avenida Tucunduba, entre as passagens Tucunduba II e Lauro Pessoa. A vítima, que conduzia uma moto, colidiu com uma árvore às margens do canal do Tucunduba. Identificado como Luiz Fernando Vasconcelos de Farias, padeiro por profissão, ele morreu ainda no local, por volta de 17h30.

Policiais militares do 37º Batalhão de Polícia Militar e peritos da Polícia Científica do Pará estiveram no local do acidente. O perito criminal Benedito Leão contou que Luiz Fernando perdeu o controle da moto em uma curva e colidiu com uma árvore da espécie fícus, que margeia a avenida.

Ainda segundo informações repassadas ao perito, Luiz Fernando aparentava sinais de embriaguez. Não havia sinal de freio antes da colisão. “Ele entrou direto na árvore”, disse o perito. A moto havia sido emprestada a ele por um amigo, que também esteve no local.

Segundo o proprietário do veículo, Luiz Fernando havia pedido a motocicleta emprestada para visitar a namorada, mas, ele não sabia que o mesmo havia consumido bebida alcoólica. O padeiro morava relativamente perto do local do acidente. O corpo foi removido por volta de 18h20.