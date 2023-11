Cresce 7% o número de atendimentos a motociclistas acidentados na RMB

Dados divulgados pelo Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), localizado em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, nesta terça-feira, 28, revelaram o aumento de 7% nos atendimentos a motociclistas acidentados nos primeiros dez meses de 2023 em comparação ao ano anterior. De janeiro a outubro deste ano, foram 1.957 entradas no Pronto Atendimento da unidade; em relação a 2022, houve um aumento de 124 pacientes.

O número divulgado representa 41% do total de atendimentos relacionados ao trânsito, ocupando o segundo lugar no ranking, atrás apenas dos atendimentos relacionados a colisões e, em seguida, por atropelamentos.

Ainda segundo os dados divulgado pelo Hospital Metropolitano, a maioria dos pacientes atendidos são homens com idades entre 20 a 39 anos, indicando que os jovens adultos são os mais afetados por acidentes envolvendo motos.

As estatísticas nacionais ainda corroboram com a preocupação local. De acordo com o boletim da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, do Ministério da Saúde, a taxa de internação de motociclistas lesionados em acidentes de trânsito no Brasil aumentou 55% em uma década.

O diretor assistencial do HMUE, Clóvis Guse, destacou a importância de reconhecer que um único acidente pode transformar completamente a vida de uma pessoa, ainda mais se for jovem e saudável, comprometendo sua fase mais produtiva.

"Na rotina acelerada do dia a dia, é importante que as pessoas se previnam, respeitem as regulamentações do trânsito como, por exemplo, as sinalizações, limites de velocidade, capacidade máxima de usuários do veículo. Esse é o caminho para evitar esse tipo de acidente que pode agregar com diversas sequelas para a vida toda", alertou o profissional.

Em meio a essa realidade alarmante, especialista destacam cinco dicas essenciais para prevenir acidentes de trânsito, principalmente com os motociclistas. Confira abaixo:

Piloto e passageiro devem usar capacete, mesmo em trajetos curtos, para garantir a segurança de ambos;

Não exceda o limite de passageiros do veículo ou motocicleta;

Mantenha uma distância segura dos demais veículos;

Respeite o limite de velocidade e as sinalizações de trânsito;

Faça as manutenções do veículo corretamente.

Além disso, em caso de acidente, é importante acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) pelo número 192, garantindo uma resposta rápida e adequada diante de situações emergenciais.