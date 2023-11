Acidente deixa uma pessoa morta e duas feridas; grávida está em estado grave

Uma pessoa morreu e duas seguem em estado grave após um acidente de trânsito na rodovia PA-257, no km 3, em Juruti, oeste do Pará. Uma das vítimas está grávida e foi levada para o Hospital Municipal de Juruti. A colisão envolveu um carro de passeio e uma motocicleta e aconteceu na madrugada deste domingo (26).

A vítima fatal foi identificada como Antônio Cristiano Lima da Silva. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A passageira da motocicleta e grávida é Ionara Salgado e o motorista do carro se chama Jonatas de Jesus de Sousa, conforme informações do G1 Santarém.

Moradores afirmaram à polícia que o condutor do carro teria sido responsável pelo acidente. Para a Polícia Militar, Jonatas aparentava estar embriagado. Ele ficou preso nas ferragens, teve algumas escoriações e foi encaminhado ao hospital.

Jonatas confirmou às autoridades que havia consumido bebidas alcoólicas desde o dia anterior e estava retornando da Comunidade São Pedro, no km 13 da mesma rodovia. Além disso, ele não tinha habilitação para dirigir o veículo.

Jonatas, após receber alta do hospital, foi interrogado na delegacia. O corpo de Antônio Cristiano foi removido ao necrotério pela Polícia Civil.