Delegado que agrediu mulher diante de policiais é novamente detido no Ceará

O delegado Paulo Hernesto Pereira Tavares, previamente liberado após ser flagrado agredindo uma mulher em Aurora (CE), aproximadamente 470 km de Fortaleza, foi novamente preso nesta sexta-feira (24). A detenção ocorreu após a Justiça do Ceará atender ao pedido do Ministério Público do Estado.

O Ministério Público do Ceará alega que evidências recentes indicam que o investigado estava violando medidas cautelares e obstruindo as investigações. Além disso, o órgão justificou que o delegado manipulava o conteúdo das declarações e depoimentos de testemunhas.

Os registros de tentativas de manipulação foram encontrados em áudios de WhatsApp, conforme apontou o Ministério Público estadual. Em um dos requerimentos de prisão, o órgão afirmou que o delegado interferiu na formalização de atos oficiais relacionados ao flagrante.

O MPCE também solicitou a suspensão completa do acesso do agente de segurança aos sistemas policiais.

De acordo com a avaliação do órgão, além do crime de agressão, diversas pessoas foram vítimas de outras categorias criminais. Pelo menos três indivíduos (um homem, um adolescente de 16 anos e uma mulher) foram perseguidos em vias públicas, ameaçados em sua integridade física ou psicológica.

Um vídeo que veio à tona mostra ainda o servidor urinando em uma viatura da Polícia Civil. O Ministério Público considera esse ato como um sinal de desrespeito tanto à instituição quanto à Justiça.

Além das agressões físicas à mulher, o investigado proferiu insultos a ela e aos advogados das vítimas, intimidou funcionários do Serviço de Atendimento Médico de Urgência e desacatou um tenente da Polícia Militar do Ceará.