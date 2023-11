Delegado que deu tapa em mulher é liberado após pagar fiança

O delegado da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) Paulo Hernesto Pereira Tavares já se encontra em liberdade, após agredir uma mulher e ser preso por dirigir alcoolizado, em Aurora, na Região do Cariri, e pagar fiança.

Conforme da Polícia Civil, Paulo Hernesto pagou fiança no valor de R$ 6,6 mil, por volta de 20h50 do último sábado (11). O valor foi depositado em cartório e o suspeito foi posto em liberdade.

Ele está afastado das funções e impedido de exercer a função de delegado durante a investigação do caso. Também foram retidos a identificação funcional, o distintivo, a arma, a algema e instrumentos funcionais. Paulo Hernesto atuava como delegado nas cidades de Aurora e Barro.

Em nota, a Polícia Civil do Estado do Ceará informou que repudia os fatos ocorridos, afirmando que eles “não condizem com as diretrizes da instituição”. Segundo a nota, o delegado-geral Márcio Gutierrez determinou apuração do caso pela Assessoria de Apuração de Transgressões Disciplinares da Polícia Civil.

A Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos da Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD) também determinou instauração imediata de procedimento disciplinar para devida apuração. O procedimento está em andamento na Delegacia Municipal de Brejo Santo.

Com informações do G1