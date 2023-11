Delegado dá tapa em mulher após se envolver em acidente de trânsito; vídeo

Um delegado de Polícia Civil foi filmado agredindo uma mulher com tapas após ter se envolvido em um acidente de trânsito na madrugada deste sábado (11). O agressor apresentava sinais de embriaguez.

As imagens mostram o momento em que um veículo do delegado invade a calçada de uma residência após voltar de uma festa municipal. Enquanto era filmado por moradores no local do ocorrido, ele acabou agredindo uma das mulheres presentes. Após dar o tapa na mulher, Paulo Hernesto ainda xingou a vítima e a um homem, que se identificou como tio dela.

Policiais militares da Força Tática e do Batalhão de Rodas e Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio) estavam presentes no momento da violência. Eles tentaram acalmar os ânimos, mas não interferiram diretamente depois da agressão.

Paulo Hernesto Pereira é delegado de Polícia Civil de Aurora e Barro na região do Cariri, no interior do Ceará. O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), se manifestou nas redes sociais após a circulação do vídeo e determinou que o delegado seja afastado imediatamente do cargo.

Em nota, a Polícia Civil do Estado do Ceará informou que repudia os fatos ocorridos, afirmando que eles “não condizem com as diretrizes da instituição”. Segundo o comunicado, o delegado-geral Márcio Gutierrez determinou apuração do caso pela Assessoria de Apuração de Transgressões Disciplinares da Polícia Civil.