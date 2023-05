Homem agride mulher e tenta forçá-la a entrar em carro após denúncia feita contra ele

Uma mulher de 24 anos sofreu uma tentativa de sequestro pelo ex-marido, de 27 anos, em Santos, litoral de São Paulo, nesta sexta-feira (19), após registrar denúncia contra ele na delegacia local.

A vítima, que preferiu não ser identificada, contou que foi surpreendida pelo homem ao sair de um carro de aplicativo. Ela afirma ter sido seguida por ele, que dirigia outro carro, desde a delegacia até outro local onde entregaria um currículo para se candidatar a uma vaga de emprego.

Câmeras de segurança da área registraram o momento em que o homem saiu de um carro, cruzou a esquina a pé e, segundos depois, voltou segurando a mulher pelos braços.

O agressor tentou forçar a vítima a entrar no veículo, mas não conseguiu. Nas imagens, o homem aparece tentando empurrar a mulher para dentro do carro enquanto ela resiste, se jogando no chão.

Pessoas que passavam pelo local ajudaram a retirar a vítima de perto do agressor. Também é possível ver o homem discutindo com algumas pessoas que presenciaram o ato, mas logo ele entra no carro segurando uma pasta e vai embora.

A jovem afirmou que, na ocasião, o homem levou o celular e a carteira de identidade dela, junto com uma pasta onde ela carregava todos os outros boletins de ocorrências já registrados por ela.

"Quando eu o vi, já sabia das intenções dele. Pensei: 'não posso deixar que ele me coloque dentro desse carro, pois não sei o que acontecerá comigo depois'. Me joguei no chão e fiz de tudo para impedir, até que alguém veio me ajudar", disse a mulher.

Relacionamento

Segundo a vítima, o relacionamento durou cerca de 10 anos e eles possuem três filhos juntos, todos menores de idade.

Ela já havia registrado quatro boletins de ocorrências contra o ex-marido, a maioria deles por violência doméstica. No registro do último domingo (29), ela havia ido a delegacia para informar que o agressor foi até a casa dela sem autorização e "tomou" dois de seus filhos.

Ainda de acordo com o relato da jovem, as agressões ocorriam após episódios de desentendimentos entre eles. A Justiça de São Paulo determinou, em abril, uma medida protetiva que obriga o homem a manter uma distância de, pelo menos, 200 metros da jovem.

"No período em que moramos juntos ele já era agressivo. Me agrediu nas três vezes em que estive grávida. Eu e minha família temos medo de sair na rua. Fico presa, impedida de viver e trabalhar. Parece que nós somos os prisioneiros. Ele faz as coisas e está aí, na rua", desabafou.

Posicionamento

A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) informou que a tentativa de sequestro e o momento em que ele "tomou" as filhas da vítima foram registrados como "violência doméstica, roubo, descumprimento de medida protetiva de urgência e perseguir" na DDM de Santos.

A delegacia mencionada, ainda de acordo com a SSP-SP, investiga as situações por meio de inquérito policial e sob sigilo.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Elisa Vaz, repórter do Núcleo de Política e Economia