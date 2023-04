Vítima de violência doméstica é agredida com crucifixo de madeira pelo marido

Na tarde da última segunda-feira (17) uma foi mulher foi agredida com um crucifixo pelo marido. O crime aconteceu em Apucarana, no norte do Paraná. A vítima acionou a Polícia Militar (PM), mas o agressor teria fugido antes da chegada das autoridades no local.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem chegou em casa irritado com um exame médico e começou a discutir com a esposa. Em seguida, pegou um crucifixo de madeira e a agrediu com golpes na cabeça e nas costas, além de socar seu rosto.

A mulher contou para os policiais que sofre agressões do companheiro há cinco anos. Apesar de machucada, ela recusou atendimento médico. A Polícia Militar orientou a vítima.

(*Estagiária Hannah Franco, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)