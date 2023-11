Carreta carregada de produtos orgânicos tomba na avenida João Paulo II

Uma carreta tombou, na tarde deste domingo (26), enquanto trafegava na avenida João Paulo II, no sentido Ananindeua-Belém, no bairro do Cúrio-Utinga. O grave acidente aconteceu em uma curva fechada próximo à ponte de ferro da João Paulo. Apesar da carreta ter ficado totalmente destruída, o motorista identificado como Robson Moreira de Souza teve apenas escoriações na perna direita. Ele não quis falar com a imprensa.

O veículo transportava uma carga de alho, cenoura e tomate. Uma parte da mercadoria ficou espalhada pela pista e pelo canteiro da avenida. Ainda não há informações oficiais sobre as causas do acidente. População local acompanha os trabalhos das equipes. O trânsito segue normal na área.

O acidente ocorreu há cerca de 100 metros antes de um radar de velocidade na avenida. O Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e uma viatura da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob) estiveram na área. Os bombeiros vistoriaram o veículo tombado e descartaram qualquer vazamento de combustível.

De acordo com o sargento Márcio, da Polícia MIlitar, que foi um dos primeiros a chegar a ocorrência, a população chegou a saquear uma parte da carga, porém com a chegada rápida das equipes de segurança rapidamente a situação foi controlada.

"Isso é normal em qualquer tombamento de veículo a sociedade já tem essa visão errada de procedimento. Quando chegamos algumas pessoas já tinham levado algumas mercadorias. Só não levaram mais porque já haviam quatro viaturas do 27º Batalhão", explicou. "Com a nossa chegada foi tudo controlado", complementou.

Os agentes de trânsito e os policiais militares, que atenderem a ocorrência, destacaram que este trecho da avenida João Paulo II, próximo à rua Liberdade, é conhecido pelos graves acidentes. O local tem curvas muito fechadas. No asfalto é possível ver muitas marcas de frenagem de acidentes anteriores. "Nessa curva é normal ter acidentes. Durante a gente estar aqui o 30º batalhão esse é o quarto ou quinto acidente nesta curva aqui. Tem até marcas do antigo acidente", ressaltou o sargento Márcio.

Segundo informações levantadas pelos agentes da Semob, a carreta branca de marca DAF GF com placa GIU9G88 tem várias multas por excesso de velocidade.

Entretanto, o motorista relatou às equipes da Semob que estava trafegando a aproximadamente 30 metros. O tombamento teria sido causada por uma falha mecânica na carreta. A carreta vinha da cidade de Paraupebas para Belém. Representantes da empresa estavam aguardando outra carreta para transportar a carga.

