Motociclista morre ao cair embaixo de caminhão no elevado Daniel Berg

Igor Jorge Araújo Santiago, 32 anos, morreu no final da tarde desta quarta-feira (22), após um acidente envolvendo um caminhão que transitava no elevado Daniel Berg, na avenida Júlio César com Pedro Álvares Cabral.

O Centro Integrado de Operações confirmou a ocorrência, informando que enviou equipes ao local para averiguar as primeiras informações. O trânsito no local ficou severamente engarrafado em todos os sentidos.

José Exidio, 60, condutor da carreta envolvida no acidente, informou para O LIBERAL que o motociclista primeiro bateu na parte traseira de um automóvel pequeno e em seguida caiu debaixo da carreta, morrendo instantaneamente.

O acúmulo de veículos sem poder transitar nas duas pistas atingiu o eixo Almirante Barroso/BR-316. Agentes do Sistema de Segurança Pública atuam no local.

O condutor da carreta foi encaminhada para a delegacia mais próxima, segundo o CIOP, para prestar mais esclarecimentos sobre o ocorrido. O condutor do carro que teria sido atingido pela moto não foi localizado.