Altamira: Investigador da PC morre por complicações em cirurgia dois meses após levar facada

O investigador da Polícia Civil do Pará, Edilson Barros de Melo, mais conhecido como “Pitbull”, morreu “em decorrência de complicações cirúrgicas”, como informou a PC, dois mes​es após ser atingido com uma facada no pescoço. O crime ocorreu no dia 5 de setembro passado, no momento em que a vítima deixava uma casa noturna que fica na rua 7 de Setembro, em Altamira, sudoeste do Pará. Uma pessoa foi presa. A motivação para a tentativa de homicídio é desconhecida.

Após ser atingido, Edilson foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Altamira. Ele chegou a ficar alguns dias internado e teria recebido alta. Na época, a Polícia Civil se manifestou, informando que o agente estaria se recuperando em casa.

A morte do policia​l ocorreu na última segunda-feira (20). De acordo com informações divulgadas pelo portal Confirma Notícia, Edilson estaria internado em um hospital na capital paraense, mas não resistiu.

Em nota enviada à reportagem de O Liberal, nesta quarta-feira (22), a Polícia Civil informou que “o caso é investigado sob sigilo pela Delegacia de Altamira” e que o investigador “morreu nesta segunda-feira (20) em decorrência de complicações cirúrgicas”. Apesar de ser questionada, a PC não forneceu maiores detalhes sobre a dinâmica das internações do policial.