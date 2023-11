Professor da UFPA é acusado de falsificação de diploma, denuncia Conselho de Psicologia

O Conselho Regional de Psicologia da 10ª Região Pará e Amapá (CRP10), por meio de suas sociais, denunciou o professor Leandro Passarinho Reis Júnior, da Universidade Federal do Pará (UFPA), por suposta falsificação de diploma de graduação em Psicologia. “Informamos, primeiramente, que este senhor não é psicólogo e nunca foi registrado junto ao CRP-10”, garante a entidade.

"Nos últimos dias, tem viralizado nas redes sociais, questionamentos sobre a condução do CRP-10 diante do caso do Sr. Leandro Passarinho Reis Júnior, professor da Universidade Federal do Pará, suspeito de falsificação de diploma de graduação em psicologia. Informamos, primeiramente, que este senhor não é psicólogo e nunca foi registrado junto ao CRP-10", detalha o comunicado nas redes sociais.

Segundo o Conselho Regional de Psicologia, após indeferir o pedido de registro profissional de Leandro, o CRP-10 comunicou a UFPA sobre o exercício ilegal da profissão e prestou notícia de fato na Dioe, da Polícia Civil, e na Polícia Federal para a tomada de medidas cabíveis. “Dados estes encaminhamentos, os processos seguem em sigilo de justiça no âmbito de cada instituição competente, não tendo o CRP-10 acesso a demais informações. Do mesmo modo, o CRP-10 não publica casos específicos, pois é resguardado o direito fundamental do contraditório e ampla defesa, realizando os trâmites até o limite de sua competência", acrescenta o CRP-10.

O Conselho reforça que, de acordo com a Lei nº 5.766/71, as atribuições primordiais dos Conselhos de Psicologia são de orientar, fiscalizar e disciplinar o exercício profissional, neste sentido, somente as(os) psicólogas(os) são passíveis de processamento ético no âmbito da instituição. "Da mesma forma, nos casos em que o CRP-10 detecta possível caso de exercício ilegal da profissão, são seguidos os fluxos e procedimento estabelecidos pela Resolução CRP-10 nº 04/2023, sendo da competência da Polícia Civil a investigação consequente", complementa a entidade.

A redação integrada do Grupo Liberal demandou a UFPA e aguarda por um posicionamento da instituição, e tenta também contato com o Leandro Passarinho Reis Júnior.