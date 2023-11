'Quero transar com ele', diz professora demitida após confessar que beijou aluno de 14 anos

Uma professora de artes foi demitida após ter confessado à uma adolescente que beijou um aluno de 14 anos, estudante do 9º ano do ensino fundamental de uma escola municipal do litoral de São Paulo. Na troca de mensagens, a professora admitiu que beijou o aluno e ainda queria "transar com ele".

A professora trabalhava na escola municipal Vereador Felipe Avelino Moraes e teria comentado o caso com uma aluna via mensagem de texto. A situação foi denunciada pela mãe da estudante que recebeu as mensagens.

As mensagens foram troadas via Whatsapp

Os prints foram repassados à diretoria da escola

Agressão

Com a repercussão do caso, a aluna que trocou mensagens com a professora junto com o melhor amigo dela passaram a receber ameaças de outros colegas da unidade de ensino. Três alunos, incluindo o que teria beijado a professora, agrediram o amigo da aluna que precisou ser hospitalizado e passou dias com dores abdominais, com o quadro de hematoma interno. Ele não tem previsão de alta.

A mãe do aluno agredido informou ao G1 que a direção da escola permitiu que a professora tivesse acesso ao nome da autora da denúncia, o que desencadeou nas ameaças e agressão.

Conforme dito por ela, horas após a denúncia, a aluna e o menino foram cercados por sete alunos com o intuito de ameaçá-los.

Posicionamento

Em nota, a Prefeitura de Praia Grande informou que a professora foi demitida por má conduta e que o caso foi encaminhado ao conselho tutelar. A professora foi procurada também, mas não de posicionou até o momento.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com