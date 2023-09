Colégio demite professora por ensinar 'Linguagem Neutra' em sala de aula

Em um colégio da cidade de Videira, em Santa Catarina, uma professora de português que ministrava aulas para as turmas de 6º e 7º ano do ensino fundamental foi demitida depois que gravou em vídeo uma de suas aulas, onde ela ensinava a linguagem neutra aos estudantes.

O caso gira em torno do uso da palavra 'todes', utilizada como alternativa ao termo "todos" com o argumento de que essa prática é necessária para respeitar e reconhecer as pessoas não binárias, que se sentem ofendidas ao serem chamadas de "todos".

A gravação da professora explicando essa perspectiva levou à sua demissão, gerando debates sobre os limites da educação e a liberdade de ensinar nas salas de aula.

"Se você fosse uma pessoa não binária, uma pessoa que é homossexual, e te ofendesse com o “todos”, porque o ‘todos” não abrange o seu tipo de gênero. Então você teria que engolir o “todos”, então, a gente tem que entender pela ótica de uma pessoa que não é heterossexual", diz a professora aos alunos, na gravação.

Após a repercussão, a direção da escola informou aos pais que a professora não faz mais parte do quadro docente da instituição.