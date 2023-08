Elu/delu? Chá de Canela debate a polêmica do pronome neutro

Uma enorme polêmica cresceu em torno do uso do pronome neutro na língua portuguesa. Elu, delu, juntes ou todes são só alguns dos exemplos de palavras que não são flexionadas nem no masculino e nem no feminino, visando, principalmente, respeitar pessoas não-binárias que não se identificam com nenhum dos dois gêneros. O papo complexo é o assunto da semana do videocast Chá de Canela, que vai ao ar hoje, 30, às 20h, no LibPlay de OLiberal.com e nas plataformas de streaming do projeto. Desta vez, Ana Carolina Matos e Bruna Lima entrevistam a professora de português Lília Melo.

Ganhadora do prêmio Professores do Brasil do MEC e indicada ao Global Teacher Prize, Lília Melo tem um currículo extenso que reúne a coordenação e concepção de projetos educacionais, participação em dois livros e até a nomeação como embaixadora de iniciativas como a Teach The Future Brasil e Varkey Foundation.

O que é o pronome neutro?

A ideia por trás do pronome neutro é dar uma alternativa para que o gênero das palavras não seja especificado, garantindo a inclusão e representatividade das pessoas não-binárias. De modo geral e resumido, usa-se uma outra letra no lugar do "o" (gênero masculino) e "a" (gênero feminino). Entretanto, esta modalidade - não obrigatória ou formalizada - não é consensual e polariza discussões, principalmente na internet, com discussões acaloradas de condenação ou incentivo ao uso.

Sobre o Chá de Canela

Semanalmente, o videocast Chá de Canela aborda assuntos tabus em uma dinâmica de roda de amigas, com informação descontraída e de um jeito leve. A iniciativa foi concebida pelas jornalistas Ana Carolina Matos e Bruna Lima em 2020, ainda como formato de podcast. Três anos depois, o projeto foi ampliado para o formato de videocast em uma temporada de 12 episódios lançados toda quarta-feira, às 20h. O Chá de Canela tem apoio do Grupo Liberal.