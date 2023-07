“Etarismo no Twitter Belém” é o tema do Chá de Canela da semana

O preconceito contra a idade, conhecido como etarismo, é um tema que vem ganhando as rodas de debate nos últimos anos. Diante disso, o 5º episódio do Chá de Canela resolveu trazer o assunto ”Etarismo no twitter Belém” para perto e convidou a advogada Angélica Maués, 38 anos, para dividir um pouco sobre situações que vive no mundo virtual. Para conferir o bate-papo, o episódio vai ao ar hoje (26), às 20h, no youtube e LibPlay de oliberal.com e também nas plataformas de streaming.

Com quase 20 mil seguidores no twitter, a advogada costuma ser chamada de “tia”, de forma pejorativa, quando determinados grupos não aceitam seus comentários na rede social. Angélica Maués entrou no Twitter, em 2009, e faz do espaço um local de desabafo, de expor pensamentos e sentimentos, mas nem sempre seus comentários são bem aceitos e acaba gerando alguns tumultos virtuais.

“Eu sempre fui muito atuante no Twitter, pois gosto muito de escrever e lá funciona como esse espaço de dividir os meus pensamentos. Mas, nos últimos tempos, algumas situações começaram a ocorrer, que é o que chamamos de onda de ódio”, relata a advogada.

Um caso emblemático foi no período do carnaval, quando Angélica resolveu curtir a nas ruas de rua de Belém na companhia dos amigos, e as pessoas iniciaram uma série de chacota do tipo: “quem ela pensa que é?”, “quase 40 anos na cara”, “nem se manca, fantasiada de pirata”.

A advogada disse que ficou assustada, principalmente, por partir de pessoas jovens esse tipo de comentário. Para a Angélica, a ação é resultado de um machismo que acaba afetando as mulheres em diferentes âmbitos.

Angélica Maués é viúva há um ano, é mãe, e vem seguindo a vida. Ela acredita que sua forma de agir acaba incomodando os usuários da rede, onde tem um grande alcance.

"A rede acaba virando uma comunidade e as pessoas acabam tentando interferir na tua vida. É muito curioso isso, mas além de uma onda de ódio, eu também recebo muito amor por lá. O twitter é uma ferramenta interessante e que já me trouxe grandes amigos para a vida”, completa.

Para saber tudo o que rolou nesse bate-papo é só ficar ligado na estreia do quinto episódio.

O que é etarismo?

Etarismo é a discriminação contra pessoas com base em estereótipos associados à idade. Esse preconceito se manifesta através de diferentes maneiras de abordagem ao idoso, como piadas, infantilização e atitudes de exclusão.

Sobre o Chá de Canela

Semanalmente, o videocast Chá de Canela aborda assuntos tabus em uma dinâmica de roda de amigas, com informação descontraída e de um jeito leve. A iniciativa foi concebida pelas jornalistas Ana Carolina Matos e Bruna Lima em 2020, ainda como formato de podcast. Três anos depois, o projeto foi ampliado para o formato de videocast em uma temporada de 12 episódios lançados toda quarta-feira, às 20h.

O Chá de Canela tem apoio do Grupo Liberal e do curso de comunicação social da Universidade da Amazônia (Unama).