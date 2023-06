Chá de Canela: projeto ganha segunda temporada como videocast no OLiberal.com

Os assuntos tabus da tua roda de amigas: essa é a principal característica dos temas do Chá de Canela, videocast que tem a segunda temporada lançada hoje (28), às 20h, no Libplay de OLiberal.com e redes de streaming do projeto. A iniciativa foi concebida pelas jornalistas de O Liberal, Ana Carolina Matos e Bruna Lima, que lançaram a primeira temporada em 2020, ainda como podcast. Desta vez, o trabalho ganha o formato ampliado com o conteúdo audiovisual.

No primeiro episódio, um assunto que tem crescido no Brasil é o debate da roda de amigas que conta que a participação da influencer Tiane Melo, professora feminista que é do perfil Manga Poética (@mangapoetica). Na estreia, a conversa gira em torno do movimento masculinista Red Pill, em que os adeptos ao movimento acreditam que a sociedade moderna promove as mulheres em detrimento dos homens.

Segunda temporada

Para Ana Carolina Matos, lançar uma segunda temporada em um novo formato é ampliar o projeto para novas possibilidades e alcançar uma nova audiência. "É uma alegria muito grande ver como o Chá de Canela cresceu da primeira para a segunda temporada. Começamos na pandemia, em um período de muitas incertezas, e agora seguimos em uma nova fase como videocast, trazendo conversas leves e descontraídas, mas também muito informativas. Nossa ideia com o audiovisual é alcançar cada vez mais pessoas e canais, levando o conteúdo em vídeo para os outras plataformas e redes sociais", afirma.

Bruna Lima acredita que, como jornalista, é sempre bom experimentar novas experiências, uma vez que sempre atuou no jornal impresso. "O Chá de Canela é uma forma de fazer jornalismo, mas de forma mais leve. E está sendo muito bom poder transitar por novas mídias. Eu sempre digo que o jornalismo me desafia e é muito bom viver essa nova experiência", avalia.

Sobre o Chá de Canela

O Chá de Canela é um videocast que visa discutir temas pouco abordados ou assuntos tabus discutidos em roda de amigas, mas que acabam não ganhando visibilidade em meios tradicionais de comunicação. A iniciativa foi concebida pelas jornalistas Ana Carolina Matos e Bruna Lima em 2020, ainda como formato de podcast. Três anos depois, a iniciativa é ampliada para o audiovisual.

Novos episódios são lançados toda quarta-feira, às 20h, na íntegra no LibPlay e redes de streaming como Deezer, Spotify e Apple Podcast, assim como nas redes sociais do projeto no Instagram, TikTok e Youtube. Esta temporada tem duração de três meses e 12 episódios.

Este projeto tem apoio do Grupo Liberal e do curso de comunicação social da Universidade da Amazônia (Unama).

Ficha técnica

Apresentação, roteiro e produção: Ana Carolina Matos e Bruna Lima

Operador de áudio: Heraldo Cruz

Câmera: Carlos Rodrigues e Fernando Sette

Edição: Fábio Mendes e Rayane Brandão