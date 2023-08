Chá de Canela: ‘Uma vez na vida é obrigatório', diz influencer sobre mulheres viajarem sozinhas

Viajar sozinha pode ser sinônimo de empoderamento para algumas mulheres, enquanto que outras ainda enfrentam a insegurança de lidar com o mundo sozinhas em meio às dores e delícias de ser mulher. Desta vez, Ana Carolina Matos e Bruna Lima convidaram a influencer viajante Norma Leite, que comanda o perfil @normalmenteviajando e compartilha as vivências de viagens solo - e acompanhadas - pelo Pará e várias partes do Brasil para participar da conversa no Chá de Canela. O videocast vai ao ar hoje, 2, às 20h, no Libplay e Youtube de OLiberal.com, além das plataformas de streaming.

Para Norma, viajar sozinha é uma experiência transformadora quando se é mulher. "Uma vez na vida é obrigatório, mas por mim uma vez por mês. Uma vez a cada três meses é essencial", diz. "Tem uma fase que tu quer viajar sozinha pra se conhecer melhor, às vezes pra conhecer outras pessoas", acrescenta.

VEJA MAIS

Além disso, a viajante destaca ainda que se permitir uma vivência sozinha como esta traz uma percepção de empoderamento para as mulheres. "Quando tu viajas sozinha, tu percebes 'eu posso tudo'. Eu não preciso de ninguém do meu lado. Eu sou capaz, eu sou linda, eu sou maravilhosa. É uma transformação muito grande quando tu percebes que o mundo é a tua casa", aponta.

A influencer conta que o interesse por viagens solo surgiu ainda na época da faculdade, em 2015, e o que começou de forma inusitada acabou se tornando parte da rotina de vida de Norma. "Financeiramente falando, viagem pra mim é um custo fixo. A gente tem aluguel, carro, luz... Eu tenho viagem, viagem, viagem. Então eu separo uma quantia que pra uma pessoa normal é um pouco exagerado (...). É o meu estilo de vida. Trato as viagens como um custo fixo", avisa ela.

Formada em Pedagogia pela UFPA, Norma Leite tem 28 anos e atualmente trabalha com processo de compras. A influencer produz conteúdo para as redes sociais desde 2015, dando dicas de viagens pelo Pará e pelo mundo, mas foi há pouco mais de três anos que o perfil na plataforma viralizou e ela tem se tornado uma referência em viagens solo por todo o estado.

Norma Leite compartilha as experiências de viagens no perfil @normalmenteviajando no Instagram (Divulgação/Arquivo pessoal)

Sobre o Chá de Canela

Semanalmente, o videocast Chá de Canela aborda assuntos tabus em uma dinâmica de roda de amigas, com um papo descontraído e de um jeito leve. A iniciativa foi concebida pelas jornalistas Ana Carolina Matos e Bruna Lima em 2020, ainda como formato de podcast. Três anos depois, o projeto foi ampliado para o formato de videocast em uma temporada de 12 episódios lançados toda quarta-feira, às 20h.

O Chá de Canela tem apoio do Grupo Liberal e do curso de Comunicação Social da Universidade da Amazônia (Unama).